Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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22.09.2026 17:20:00
Time to Sound the Alarm on QuantumScape?
QuantumScape (NASDAQ: QS), a developer of solid-state batteries, went public via a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) nearly six years ago. It started trading at $24.80 per share, set a record high of $131.67 in late 2020, but now trades at about $5.
Does that steep plunge indicate it's time to give up on QuantumScape? Or does it represent a good buying opportunity for investors who can stomach the near-term volatility?
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