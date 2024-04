Tiroler Sparkasse steigerte Ergebnis deutlich auf 61,5 Mio. Euro

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0111 vom 25.04.2024 muss es im ersten Absatz/dritter Satz richtig heißen: Die Bilanzsumme sei mit 4,5 Mrd. Euro... (nicht: 4,5 Mio. Euro...) ---------------------------------------------------------------------

Die zum Erste-Konzern gehörende Tiroler Sparkasse hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlichen Anstieg des Betriebsergebnisses beendet. Es wurde ein Plus von 21,8 Prozent auf 61,5 Mio. Euro verzeichnet, teilte das Institut am Donnerstag mit. Die Bilanzsumme sei mit 4,5 Mrd. Euro konstant und auf gleichem Niveau wie im Jahr 2022 geblieben. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) betrug mit einem Plus von 30,3 Prozent 60,1 Mio. Euro (2022: 46,1 Mio. Euro).

Die Gesamtkapitalquote lag bei 18,97 Prozent und war damit ähnlich wie im Vorjahresvergleich mit 18,26 Prozent. Wie auch bei anderen Banken sank bei der Tiroler Sparkasse die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten massiv. Das Volumen für Neuvergaben wurde um 40,8 Prozent auf 138,4 Mio. Euro reduziert. Vorständin Karin Svoboda verwies indes auf Zuschüsse für junge Kreditnehmende und für "grüne Finanzierungen".

Für Patrick Götz, Vorstand der Tiroler Sparkasse, war 2023 ein "sehr erfolgreiches Geschäftsjahr". "Trotz steigender Zinsen, hoher Inflationsraten und einer spürbaren konjunkturellen Abkühlung" habe man "dank eines vorteilhaften Zins- und Risikoumfelds sowie eines konstanten Kunden- und Volumenwachstums" profitieren können, resümierte er.

