TK Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TK Development hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,0 Millionen DKK, während im Vorjahreszeitraum 17,3 Millionen DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at