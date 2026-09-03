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03.09.2026 06:31:29
TK Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TK Development hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,0 Millionen DKK, während im Vorjahreszeitraum 17,3 Millionen DKK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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