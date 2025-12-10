:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.12.2025 18:23:51
Toffee Crisp and Blue Riband can't be called chocolate any more
Nestle has used more vegetable oil in it recipes, meaning the treats no longer qualify as chocolate under UK lawWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!