Toho: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toho lud am 11.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS wurde auf 161,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 95,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 66,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at