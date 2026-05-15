|
15.05.2026 06:31:29
TOHO PHARMACEUTICAL legte Quartalsergebnis vor
TOHO PHARMACEUTICAL hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 44,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOHO PHARMACEUTICAL 151,57 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOHO PHARMACEUTICAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 370,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 356,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 271,18 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 313,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 553,36 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1 518,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.