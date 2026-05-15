TOHO PHARMACEUTICAL legte Quartalsergebnis vor

TOHO PHARMACEUTICAL hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 44,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOHO PHARMACEUTICAL 151,57 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOHO PHARMACEUTICAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 370,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 356,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 271,18 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 313,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 553,36 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1 518,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at