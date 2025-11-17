TOMOE legte Quartalsergebnis vor

TOMOE hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 310,70 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at