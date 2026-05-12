12.05.2026 06:31:29

Tong-Yang Moolsan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tong-Yang Moolsan hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 731,18 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 246,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,68 Milliarden KRW – ein Plus von 28,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tong-Yang Moolsan 225,75 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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