Tong-Yang Moolsan präsentierte Quartalsergebnisse

Tong-Yang Moolsan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 168,64 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 150,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 227,76 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 162,01 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 992,35 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 424,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 940,26 Milliarden KRW, während im Vorjahr 788,79 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at