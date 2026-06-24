Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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24.06.2026 18:23:45
Top Andy Burnham pick advised Thames Water creditors
James Purnell’s previous role running consultancy Flint Global has raised concerns about conflicts of interestWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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