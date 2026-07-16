Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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16.07.2026 13:59:35
Top shareholders oppose ‘improved’ £5.7bn bid for DCC
Investors say latest offer from KKR and Energy Capital Partners significantly undervalues FTSE 100 energy groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu DCC plc
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16.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
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16.07.26
|Top shareholders oppose ‘improved’ £5.7bn bid for DCC (Financial Times)
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16.07.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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15.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
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15.07.26
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
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10.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
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10.07.26