Tose legte Quartalsergebnis vor

Tose veröffentlichte am 08.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,20 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tose in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,72 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at