TotalEnergies-Aktie in Rot: TotalEnergies holt sich drei Startups

Alle drei Unternehmen - Dsflow, NASH Renewables und Predictive Layer - haben nach Angaben des französischen Öl - und Gaskonzerns an "TotalEnergies On" teilgenommen. Das Programm unterstützt Startups bei der Entwicklung innovativer Lösungen in den Bereichen Strom und erneuerbare Energien. TotalEnergies will sowohl die Software-as-a-Service-Lösung von Dsflow und eine von NASH Renewables entwickelte Softwareplattform als auch die Lösungen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz von Predictive Layer integrieren.

Zudem beteiligt sich TotalEnergies mit 56 Prozent an dem Startup Time2plug, um die Verbreitung von E-Auto-Ladestationen in Frankreich zu fördern.

Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

Die TotalEnergies-Aktie verliert in Paris zeitweise 0,90 Prozent auf 61,41 Euro.

Von Andrea Figueras

PARIS (Dow Jones)