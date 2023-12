TotalEnergies-Aktie steigt leicht: Verkauf von Raffinerie-Anteilen in Südafrika

Wie der französische Ölkonzern mitteilte, verkauft er seinen Anteil von 36,6 Prozent an National Petroleum Refiners of South Africa (Natref) an die Prax Group. Ein Preis wurde nicht genannt. Der Verkauf erfolge im Rahmen der Strategie, nicht zum Kerngeschäft zählende Geschäftsbereiche abzustoßen. An der EURONEXT notiert die TotalEnergies -Aktie zeitweise 0,22 Prozent höher bei 62,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)