TotalEnergies-Aktie steigt: TotalEnergies steigt bei Gaskraftwerken in Texas ein

Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der französische Öl - und Gaskonzern TotalEnergies mit.

Die Kraftwerke in der Nähe von Dallas und Houston im US-Bundesstaat Texas haben eine Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt. Die Anlagen seien an den Electric Reliability Council of Texas, den zweitgrößten Strommarkt des Landes, angeschlossen. Sie sollen den Energiebedarf der beiden Städte decken und einen Ausgleich für die Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen schaffen.

Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Die TotalEnergies-Akie steigt an der Euronext in Paris zeitweise um 0,64 Prozent auf 62,44 Euro.

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)