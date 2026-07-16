TOUMEI legte Quartalsergebnis vor

TOUMEI hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at