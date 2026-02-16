TOW präsentierte Quartalsergebnisse

TOW hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,57 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 5,90 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at