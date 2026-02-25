TPBI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TPBI hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TPBI ein EPS von 0,130 THB je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,14 Milliarden THB, gegenüber 1,35 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,47 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 THB. Im Vorjahr hatte TPBI 0,600 THB je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,88 Milliarden THB – eine Minderung um 13,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,63 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at