Trane Technologies Aktie
WKN DE: A2P09K / ISIN: IE00BK9ZQ967
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30.04.2026 12:24:08
Trane Technologies Plc Profit Declines In Q1
(RTTNews) - Trane Technologies plc (TT) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $594.4 million, or $2.66 per share. This compares with $613.8 million, or $2.71 per share, last year.
Excluding items, Trane Technologies plc reported adjusted earnings of $587.4 million or $2.63 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $4.96 billion from $4.68 billion last year.
Trane Technologies plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $594.4 Mln. vs. $613.8 Mln. last year. -EPS: $2.66 vs. $2.71 last year. -Revenue: $4.96 Bln vs. $4.68 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.75 To $ 14.95 Full year revenue guidance: 9.5 %
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