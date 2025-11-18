Draper Esprit Aktie

Draper Esprit Aktie

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

18.11.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

18-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 17 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

49,603

 

Highest price paid per share:

418.40p

 

Lowest price paid per share:

408.80p

 

Volume weighted average price paid:

413.8587p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,018,916 and the total number of voting rights in the Company is 177,027,534.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 17/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 49,603

 

Volume weighted average price (pence): 413.8587

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                          213

418.40

 08:38:35

00030321536TRDU0

XLON

                                            18

418.40

 08:38:35

00030321537TRDU0

XLON

                                          546

418.40

 08:50:10

00030321575TRDU0

XLON

                                          501

418.00

 08:50:21

00030321579TRDU0

XLON

                                          537

418.00

 08:50:21

00030321580TRDU0

XLON

                                          516

416.60

 08:53:59

00030321596TRDU0

XLON

                                          514

415.60

 09:03:32

00030321640TRDU0

XLON

                                          503

414.40

 09:14:32

00030321653TRDU0

XLON

                                          171

414.60

 09:19:01

00030321665TRDU0

XLON

                                          350

414.60

 09:19:01

00030321666TRDU0

XLON

                                          531

414.40

 09:19:15

00030321667TRDU0

XLON

                                            46

416.40

 09:33:00

00030321703TRDU0

XLON

                                          679

418.40

 09:35:56

00030321707TRDU0

XLON

                                            52

418.40

 09:35:56

00030321708TRDU0

XLON

                                          181

418.40

 09:35:56

00030321709TRDU0

XLON

                                          115

418.40

 09:35:56

00030321710TRDU0

XLON

                                          512

416.80

 09:41:33

00030321718TRDU0

XLON

                                          504

416.20

 09:56:40

00030321750TRDU0

XLON

                                          388

416.00

 10:02:42

00030321754TRDU0

XLON

                                            65

416.00

 10:02:42

00030321755TRDU0

XLON

                                            11

416.00

 10:02:42

00030321756TRDU0

XLON

                                          600

416.00

 10:08:22

00030321778TRDU0

XLON

                                       1,434

415.20

 10:08:23

00030321779TRDU0

XLON

                                          539

415.00

 10:34:17

00030321902TRDU0

XLON

                                          361

414.80

 10:40:06

00030321937TRDU0

XLON

                                       1,040

414.80

 10:40:06

00030321938TRDU0

XLON

                                          603

415.20

 10:59:42

00030322058TRDU0

XLON

                                          514

416.60

 11:12:24

00030322091TRDU0

XLON

                                          503

417.00

 11:15:17

00030322094TRDU0

XLON

                                          523

417.20

 11:29:48

00030322121TRDU0

XLON

                                          505

417.20

 11:29:48

00030322122TRDU0

XLON

                                          520

417.20

 11:29:48

00030322123TRDU0

XLON

                                          520

417.20

 11:29:48

00030322125TRDU0

XLON

                                          547

416.80

 11:35:33

00030322142TRDU0

XLON

                                          563

416.60

 11:59:42

00030322199TRDU0

XLON

                                          493

416.40

 11:59:42

00030322200TRDU0

XLON

                                            53

416.40

 11:59:42

00030322201TRDU0

XLON

                                          449

416.00

 11:59:43

00030322203TRDU0

XLON

                                          580

416.00

 11:59:43

00030322204TRDU0

XLON

                                          364

414.80

 12:29:23

00030322273TRDU0

XLON

                                          503

414.80

 12:29:23

00030322274TRDU0

XLON

                                          177

414.80

 12:29:23

00030322275TRDU0

XLON

                                          529

414.60

 12:29:23

00030322276TRDU0

XLON

                                            94

413.40

 12:34:51

00030322286TRDU0

XLON

                                          583

413.40

 12:48:22

00030322310TRDU0

XLON

                                          545

413.40

 12:48:22

00030322311TRDU0

XLON

                                          107

415.00

 13:09:52

00030322338TRDU0

XLON

                                            18

415.00

 13:09:52

00030322339TRDU0

XLON

                                       1,947

415.00

 13:09:52

00030322340TRDU0

XLON

                                          526

415.00

 13:09:52

00030322341TRDU0

XLON

                                          565

415.00

 13:32:16

00030322411TRDU0

XLON

                                          527

415.00

 13:32:16

00030322412TRDU0

XLON

                                          521

415.00

 13:32:16

00030322413TRDU0

XLON

                                          149

413.00

 13:50:48

00030322462TRDU0

XLON

                                              6

414.20

 13:52:31

00030322463TRDU0

XLON

                                          334

414.20

 13:52:31

00030322464TRDU0

XLON

                                          197

414.20

 13:52:31

00030322465TRDU0

XLON

                                          421

413.60

 13:52:35

00030322466TRDU0

XLON

                                          189

413.60

 13:52:35

00030322467TRDU0

XLON

                                          262

413.60

 13:52:35

00030322468TRDU0

XLON

                                          457

413.20

 13:52:44

00030322469TRDU0

XLON

                                          283

413.40

 14:01:08

00030322473TRDU0

XLON

                                          235

413.40

 14:01:08

00030322474TRDU0

XLON

                                          552

413.20

 14:01:08

00030322475TRDU0

XLON

                                          550

411.60

 14:13:31

00030322497TRDU0

XLON

                                          566

411.60

 14:13:31

00030322498TRDU0

XLON

                                          115

411.00

 14:21:33

00030322518TRDU0

XLON

                                       1,037

410.80

 14:26:20

00030322541TRDU0

XLON

                                          518

410.40

 14:26:22

00030322542TRDU0

XLON

                                          514

412.00

 14:38:48

00030322612TRDU0

XLON

                                          501

413.80

 14:41:35

00030322641TRDU0

XLON

                                          524

413.40

 14:41:46

00030322643TRDU0

XLON

                                          542

413.40

 14:41:46

00030322644TRDU0

XLON

                                          945

413.40

 14:41:46

00030322645TRDU0

XLON

                                          550

415.00

 14:56:43

00030322711TRDU0

XLON

                                          551

414.60

 14:56:43

00030322712TRDU0

XLON

                                          952

414.00

 15:01:44

00030322724TRDU0

XLON

                                          568

413.80

 15:01:44

00030322725TRDU0

XLON

                                          132

412.60

 15:06:30

00030322745TRDU0

XLON

                                          492

412.60

 15:06:30

00030322746TRDU0

XLON

                                       1,049

412.40

 15:13:27

00030322782TRDU0

XLON

                                          525

410.60

 15:19:58

00030322803TRDU0

XLON

                                          461

410.20

 15:20:02

00030322804TRDU0

XLON

                                            71

410.20

 15:20:02

00030322805TRDU0

XLON

                                       1,026

412.40

 15:31:26

00030322857TRDU0

XLON

                                          533

412.20

 15:31:26

00030322858TRDU0

XLON

                                          337

411.60

 15:36:12

00030322885TRDU0

XLON

                                       1,108

412.40

 15:49:27

00030322945TRDU0

XLON

                                          566

412.40

 15:49:27

00030322946TRDU0

XLON

                                          501

412.20

 15:49:28

00030322947TRDU0

XLON

                                          422

412.00

 15:49:28

00030322948TRDU0

XLON

                                            79

412.00

 15:49:28

00030322949TRDU0

XLON

                                          515

411.00

 15:58:36

00030323009TRDU0

XLON

                                          511

410.80

 15:58:36

00030323010TRDU0

XLON

                                            36

411.20

 16:01:04

00030323024TRDU0

XLON

                                            28

411.20

 16:01:04

00030323025TRDU0

XLON

                                          465

411.20

 16:01:04

00030323026TRDU0

XLON

                                          247

410.40

 16:07:26

00030323072TRDU0

XLON

                                          278

410.40

 16:07:26

00030323073TRDU0

XLON

                                          581

410.00

 16:10:59

00030323121TRDU0

XLON

                                       1,229

410.00

 16:16:33

00030323227TRDU0

XLON

                                          635

409.80

 16:16:33

00030323228TRDU0

XLON

                                          228

409.60

 16:16:33

00030323229TRDU0

XLON

                                          525

409.20

 16:19:58

00030323233TRDU0

XLON

                                          264

408.80

 16:20:07

00030323234TRDU0

XLON

                                          111

408.80

 16:20:08

00030323235TRDU0

XLON

                                          197

409.00

 16:22:48

00030323283TRDU0

XLON

                                          141

409.00

 16:22:48

00030323284TRDU0

XLON

                                            86

409.40

 16:26:10

00030323303TRDU0

XLON

                                              2

409.80

 16:28:19

00030323329TRDU0

XLON

                                            49

409.80

 16:28:19

00030323330TRDU0

XLON

                                          247

409.80

 16:29:43

00030323339TRDU0

XLON

                                            93

409.80

 16:29:46

00030323340TRDU0

XLON

                                              9

409.80

 16:29:50

00030323341TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 408522
EQS News ID: 2231324

 
End of Announcement EQS News Service

