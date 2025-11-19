Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 08:00:16

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

19-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 18 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

407.40p

 

Lowest price paid per share:

400.20p

 

Volume weighted average price paid:

404.9859p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,068,916 and the total number of voting rights in the Company is 176,977,534.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 18/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 404.9859

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                          542

401.80

 08:09:30

00030323550TRDU0

XLON

                                          542

400.40

 08:10:21

00030323560TRDU0

XLON

                                          546

400.20

 08:10:21

00030323561TRDU0

XLON

                                          574

404.00

 08:27:46

00030323670TRDU0

XLON

                                          198

406.80

 08:39:06

00030323735TRDU0

XLON

                                          596

406.80

 08:39:06

00030323736TRDU0

XLON

                                       1,632

405.40

 08:42:59

00030323741TRDU0

XLON

                                          228

404.40

 09:00:57

00030323866TRDU0

XLON

                                          337

404.40

 09:00:59

00030323869TRDU0

XLON

                                          110

404.60

 09:12:16

00030324006TRDU0

XLON

                                          541

405.60

 09:26:10

00030324056TRDU0

XLON

                                       1,521

405.60

 09:26:10

00030324057TRDU0

XLON

                                       1,126

405.60

 09:26:10

00030324058TRDU0

XLON

                                          571

406.40

 09:52:35

00030324148TRDU0

XLON

                                          708

406.20

 09:59:20

00030324178TRDU0

XLON

                                          217

406.20

 09:59:20

00030324179TRDU0

XLON

                                          572

406.20

 09:59:20

00030324180TRDU0

XLON

                                          537

405.80

 10:19:45

00030324274TRDU0

XLON

                                       2,332

406.20

 10:36:07

00030324344TRDU0

XLON

                                          516

405.60

 10:56:39

00030324458TRDU0

XLON

                                          507

405.40

 10:56:39

00030324459TRDU0

XLON

                                          502

405.20

 10:56:39

00030324460TRDU0

XLON

                                       1,031

404.80

 11:24:39

00030324643TRDU0

XLON

                                              1

405.20

 11:38:31

00030324684TRDU0

XLON

                                          338

405.20

 11:38:31

00030324685TRDU0

XLON

                                            20

405.00

 11:38:44

00030324686TRDU0

XLON

                                          533

405.00

 11:38:44

00030324687TRDU0

XLON

                                            19

404.60

 11:51:12

00030324774TRDU0

XLON

                                            19

404.60

 11:51:12

00030324775TRDU0

XLON

                                          469

404.60

 11:51:12

00030324776TRDU0

XLON

                                          369

404.60

 11:58:54

00030324790TRDU0

XLON

                                          184

404.60

 11:58:55

00030324791TRDU0

XLON

                                            96

404.60

 12:05:37

00030324821TRDU0

XLON

                                            19

404.60

 12:05:37

00030324822TRDU0

XLON

                                            34

404.60

 12:06:40

00030324825TRDU0

XLON

                                            85

404.80

 12:11:13

00030324841TRDU0

XLON

                                          279

404.80

 12:11:13

00030324842TRDU0

XLON

                                            64

404.80

 12:12:50

00030324847TRDU0

XLON

                                            28

404.80

 12:12:50

00030324848TRDU0

XLON

                                            55

404.80

 12:12:50

00030324849TRDU0

XLON

                                          525

404.80

 12:12:50

00030324850TRDU0

XLON

                                          490

405.00

 12:25:44

00030324974TRDU0

XLON

                                            94

405.00

 12:25:44

00030324975TRDU0

XLON

                                          589

405.00

 12:32:51

00030325043TRDU0

XLON

                                          340

404.40

 12:39:36

00030325068TRDU0

XLON

                                            46

404.40

 12:39:39

00030325069TRDU0

XLON

                                          300

404.40

 12:39:39

00030325070TRDU0

XLON

                                          552

404.40

 12:39:39

00030325071TRDU0

XLON

                                            18

404.20

 12:45:12

00030325104TRDU0

XLON

                                          564

404.20

 12:45:12

00030325105TRDU0

XLON

                                          573

404.80

 13:04:51

00030325256TRDU0

XLON

                                          118

404.60

 13:12:05

00030325290TRDU0

XLON

                                          111

404.60

 13:13:40

00030325293TRDU0

XLON

                                          101

404.60

 13:14:57

00030325297TRDU0

XLON

                                          443

405.00

 13:18:19

00030325311TRDU0

XLON

                                            78

405.00

 13:18:19

00030325312TRDU0

XLON

                                          122

405.80

 13:26:40

00030325342TRDU0

XLON

                                          618

406.20

 13:33:09

00030325372TRDU0

XLON

                                          347

406.40

 13:34:04

00030325377TRDU0

XLON

                                            76

406.80

 13:35:13

00030325381TRDU0

XLON

                                          192

406.80

 13:35:13

00030325382TRDU0

XLON

                                          295

406.80

 13:35:13

00030325383TRDU0

XLON

                                          496

407.20

 13:42:54

00030325415TRDU0

XLON

                                          476

407.20

 13:42:54

00030325416TRDU0

XLON

                                          571

407.20

 13:42:54

00030325417TRDU0

XLON

                                            55

407.20

 13:42:54

00030325418TRDU0

XLON

                                          542

407.20

 13:42:54

00030325419TRDU0

XLON

                                          186

406.00

 14:00:45

00030325493TRDU0

XLON

                                          179

406.00

 14:00:45

00030325494TRDU0

XLON

                                          512

405.60

 14:03:32

00030325505TRDU0

XLON

                                            56

405.20

 14:04:43

00030325513TRDU0

XLON

                                          831

405.20

 14:05:23

00030325520TRDU0

XLON

                                            45

404.20

 14:11:20

00030325553TRDU0

XLON

                                          235

404.20

 14:17:39

00030325573TRDU0

XLON

                                          759

404.20

 14:17:39

00030325574TRDU0

XLON

                                            29

403.80

 14:17:39

00030325575TRDU0

XLON

                                          518

403.80

 14:23:34

00030325663TRDU0

XLON

                                          504

403.60

 14:23:34

00030325665TRDU0

XLON

                                          370

407.40

 14:37:18

00030325912TRDU0

XLON

                                          327

407.00

 14:38:41

00030325946TRDU0

XLON

                                            49

407.00

 14:38:41

00030325947TRDU0

XLON

                                          178

407.00

 14:38:41

00030325948TRDU0

XLON

                                          451

407.00

 14:38:41

00030325949TRDU0

XLON

                                       1,014

406.80

 14:40:04

00030325999TRDU0

XLON

                                          592

407.40

 14:47:14

00030326184TRDU0

XLON

                                          695

406.80

 14:49:35

00030326219TRDU0

XLON

                                          532

406.40

 14:58:52

00030326372TRDU0

XLON

                                          112

405.80

 14:59:21

00030326375TRDU0

XLON

                                            19

405.60

 15:02:44

00030326399TRDU0

XLON

                                          921

405.60

 15:02:59

00030326400TRDU0

XLON

                                          315

404.20

 15:10:09

00030326514TRDU0

XLON

                                          220

404.20

 15:10:09

00030326515TRDU0

XLON

                                          512

404.20

 15:10:09

00030326516TRDU0

XLON

                                          506

404.20

 15:10:09

00030326517TRDU0

XLON

                                          983

404.80

 15:22:06

00030326716TRDU0

XLON

                                          542

404.60

 15:28:30

00030326870TRDU0

XLON

                                          513

404.40

 15:29:16

00030326873TRDU0

XLON

                                          124

404.20

 15:33:34

00030326942TRDU0

XLON

                                          425

404.20

 15:33:34

00030326943TRDU0

XLON

                                          183

404.20

 15:42:00

00030327088TRDU0

XLON

                                          308

404.20

 15:42:00

00030327089TRDU0

XLON

                                            47

404.20

 15:42:00

00030327090TRDU0

XLON

                                       1,100

403.60

 15:42:54

00030327095TRDU0

XLON

                                          333

403.40

 15:54:00

00030327216TRDU0

XLON

                                          167

403.40

 15:54:00

00030327217TRDU0

XLON

                                       1,590

402.60

 15:54:22

00030327244TRDU0

XLON

                                          313

403.00

 16:01:53

00030327387TRDU0

XLON

                                          198

403.00

 16:01:53

00030327388TRDU0

XLON

                                            29

402.80

 16:01:54

00030327392TRDU0

XLON

                                          480

402.80

 16:01:56

00030327396TRDU0

XLON

                                          554

403.40

 16:09:22

00030327550TRDU0

XLON

                                       1,183

404.00

 16:12:30

00030327600TRDU0

XLON

                                          195

403.60

 16:15:03

00030327652TRDU0

XLON

                                          469

403.20

 16:20:19

00030327744TRDU0

XLON

                                       1,080

404.40

 16:27:04

00030327877TRDU0

XLON

                                          517

404.40

 16:27:25

00030327902TRDU0

XLON

                                          261

404.60

 16:29:00

00030327930TRDU0

XLON

                                          409

404.60

 16:29:00

00030327931TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 408660
EQS News ID: 2232126

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

19.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
18.11.25
 HOL-Holding(s) in Company (EQS Group)
18.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
17.11.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
17.11.25