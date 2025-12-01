Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Draper Esprit Aktie

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

01.12.2025 08:00:11

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

01-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 28 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

493.00p

 

Lowest price paid per share:

480.80p

 

Volume weighted average price paid:

487.7534p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,468,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,578,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 28/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 487.7534

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

535

482.40

08:02:51

00030368451TRDU0

XLON

555

482.40

08:02:51

00030368452TRDU0

XLON

552

481.20

08:06:57

00030368463TRDU0

XLON

579

483.40

08:11:51

00030368470TRDU0

XLON

531

483.40

08:16:12

00030368479TRDU0

XLON

597

487.00

08:23:08

00030368481TRDU0

XLON

544

490.00

08:35:04

00030368494TRDU0

XLON

100

491.80

08:41:06

00030368499TRDU0

XLON

567

491.20

08:41:22

00030368500TRDU0

XLON

57

490.80

08:41:22

00030368501TRDU0

XLON

485

490.80

08:41:22

00030368502TRDU0

XLON

615

489.80

08:46:31

00030368504TRDU0

XLON

15

488.20

08:56:24

00030368516TRDU0

XLON

537

488.20

08:56:24

00030368517TRDU0

XLON

557

489.20

08:57:25

00030368535TRDU0

XLON

532

488.20

09:00:00

00030368538TRDU0

XLON

561

488.60

09:14:03

00030368551TRDU0

XLON

587

488.40

09:14:03

00030368552TRDU0

XLON

608

487.60

09:20:09

00030368570TRDU0

XLON

16

488.00

09:36:35

00030368578TRDU0

XLON

20

488.00

09:36:35

00030368579TRDU0

XLON

12

488.00

09:36:35

00030368580TRDU0

XLON

311

489.20

09:41:17

00030368594TRDU0

XLON

8

489.20

09:41:17

00030368595TRDU0

XLON

205

489.20

09:41:17

00030368596TRDU0

XLON

512

489.20

09:41:47

00030368597TRDU0

XLON

985

489.00

09:41:47

00030368598TRDU0

XLON

557

489.40

10:00:21

00030368654TRDU0

XLON

565

489.00

10:00:21

00030368655TRDU0

XLON

611

487.40

10:17:30

00030368699TRDU0

XLON

505

487.20

10:24:18

00030368718TRDU0

XLON

504

487.00

10:24:18

00030368719TRDU0

XLON

999

487.20

10:43:56

00030368783TRDU0

XLON

525

487.00

10:43:56

00030368784TRDU0

XLON

554

484.60

11:05:50

00030368834TRDU0

XLON

1,028

486.00

11:11:49

00030368852TRDU0

XLON

553

484.80

11:16:40

00030368870TRDU0

XLON

16

483.00

11:43:57

00030368930TRDU0

XLON

541

483.00

11:43:57

00030368931TRDU0

XLON

1,062

482.20

11:44:04

00030368932TRDU0

XLON

514

480.80

11:51:23

00030368946TRDU0

XLON

64

483.20

12:13:40

00030368993TRDU0

XLON

47

483.20

12:13:40

00030368994TRDU0

XLON

443

483.20

12:13:41

00030368995TRDU0

XLON

606

483.80

12:26:15

00030369087TRDU0

XLON

523

482.80

12:30:14

00030369123TRDU0

XLON

514

482.40

12:44:34

00030369181TRDU0

XLON

549

482.40

12:44:34

00030369182TRDU0

XLON

539

482.40

12:44:34

00030369183TRDU0

XLON

568

482.80

12:57:04

00030369221TRDU0

XLON

508

483.60

13:03:40

00030369249TRDU0

XLON

588

486.00

13:23:59

00030369281TRDU0

XLON

547

486.00

13:30:50

00030369291TRDU0

XLON

570

487.20

13:38:47

00030369310TRDU0

XLON

447

487.20

13:40:12

00030369311TRDU0

XLON

108

487.20

13:40:12

00030369312TRDU0

XLON

174

487.20

13:47:24

00030369316TRDU0

XLON

351

487.20

13:47:24

00030369317TRDU0

XLON

539

487.60

13:55:34

00030369326TRDU0

XLON

568

487.40

13:55:35

00030369327TRDU0

XLON

116

487.60

14:06:49

00030369366TRDU0

XLON

20

487.60

14:06:49

00030369367TRDU0

XLON

16

487.60

14:06:49

00030369368TRDU0

XLON

21

487.60

14:11:14

00030369371TRDU0

XLON

506

487.60

14:11:14

00030369372TRDU0

XLON

355

487.60

14:13:51

00030369374TRDU0

XLON

228

487.60

14:13:51

00030369375TRDU0

XLON

525

488.00

14:18:13

00030369382TRDU0

XLON

1,003

488.40

14:24:16

00030369406TRDU0

XLON

586

488.20

14:28:19

00030369429TRDU0

XLON

331

486.00

14:37:24

00030369442TRDU0

XLON

542

487.20

14:40:58

00030369443TRDU0

XLON

566

487.40

14:43:20

00030369451TRDU0

XLON

1,938

487.20

14:44:46

00030369454TRDU0

XLON

531

486.40

14:54:52

00030369472TRDU0

XLON

355

488.40

14:59:45

00030369493TRDU0

XLON

663

488.40

14:59:45

00030369494TRDU0

XLON

463

488.40

15:21:27

00030369626TRDU0

XLON

463

488.40

15:21:27

00030369627TRDU0

XLON

317

489.00

15:22:53

00030369639TRDU0

XLON

256

489.00

15:22:53

00030369640TRDU0

XLON

393

488.80

15:23:17

00030369641TRDU0

XLON

755

488.60

15:26:00

00030369647TRDU0

XLON

1,016

489.00

15:27:54

00030369667TRDU0

XLON

601

491.00

15:34:36

00030369716TRDU0

XLON

73

492.60

15:38:32

00030369721TRDU0

XLON

561

492.60

15:38:32

00030369722TRDU0

XLON

558

492.60

15:44:43

00030369740TRDU0

XLON

533

492.40

15:44:43

00030369741TRDU0

XLON

590

491.80

15:49:46

00030369748TRDU0

XLON

571

491.60

15:49:47

00030369750TRDU0

XLON

549

491.40

16:01:32

00030369808TRDU0

XLON

533

491.40

16:01:32

00030369809TRDU0

XLON

506

491.00

16:01:32

00030369810TRDU0

XLON

1,029

491.40

16:10:19

00030369845TRDU0

XLON

506

491.60

16:14:40

00030369871TRDU0

XLON

199

491.80

16:17:13

00030369897TRDU0

XLON

336

491.80

16:17:13

00030369898TRDU0

XLON

558

491.80

16:17:13

00030369899TRDU0

XLON

230

493.00

16:26:32

00030369931TRDU0

XLON

441

493.00

16:26:32

00030369932TRDU0

XLON

101

493.00

16:26:32

00030369933TRDU0

XLON

301

493.00

16:26:32

00030369934TRDU0

XLON

640

493.00

16:26:32

00030369935TRDU0

XLON

649

493.00

16:26:32

00030369936TRDU0

XLON

 

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 409790
EQS News ID: 2237690

 
End of Announcement EQS News Service

