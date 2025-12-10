Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 08:00:07

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

10-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 9 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

486.60p

 

Lowest price paid per share:

477.20p

 

Volume weighted average price paid:

480.9580p

 

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,818,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,228,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 09/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 480.9580

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1,176

486.00

08:24:40

00030390094TRDU0

XLON

26

484.60

08:24:52

00030390095TRDU0

XLON

410

485.60

08:28:08

00030390111TRDU0

XLON

534

485.60

08:28:08

00030390112TRDU0

XLON

191

485.60

08:28:08

00030390113TRDU0

XLON

653

485.60

08:28:08

00030390114TRDU0

XLON

182

484.40

08:48:17

00030390183TRDU0

XLON

95

484.40

08:48:17

00030390184TRDU0

XLON

349

484.40

08:48:17

00030390185TRDU0

XLON

544

484.40

08:48:17

00030390186TRDU0

XLON

615

484.80

09:09:29

00030390225TRDU0

XLON

604

484.80

09:12:14

00030390247TRDU0

XLON

603

484.80

09:19:22

00030390297TRDU0

XLON

163

483.80

09:21:48

00030390301TRDU0

XLON

372

483.80

09:21:48

00030390302TRDU0

XLON

83

483.40

09:26:21

00030390312TRDU0

XLON

26

483.40

09:26:21

00030390313TRDU0

XLON

302

483.40

09:26:21

00030390314TRDU0

XLON

92

483.40

09:26:21

00030390315TRDU0

XLON

80

483.40

09:26:21

00030390316TRDU0

XLON

558

483.20

09:35:58

00030390476TRDU0

XLON

554

483.20

09:35:58

00030390477TRDU0

XLON

539

480.40

09:39:13

00030390569TRDU0

XLON

121

480.40

09:51:28

00030390783TRDU0

XLON

161

480.40

09:51:29

00030390784TRDU0

XLON

312

480.00

09:58:47

00030390816TRDU0

XLON

16

480.00

10:11:55

00030390954TRDU0

XLON

381

480.00

10:11:55

00030390955TRDU0

XLON

16

480.00

10:11:55

00030390956TRDU0

XLON

209

480.00

10:11:55

00030390957TRDU0

XLON

360

480.00

10:11:55

00030390958TRDU0

XLON

5

480.00

10:11:55

00030390959TRDU0

XLON

11

480.00

10:11:55

00030390960TRDU0

XLON

177

480.00

10:11:55

00030390962TRDU0

XLON

595

482.20

10:24:10

00030391061TRDU0

XLON

1,304

484.60

10:27:09

00030391068TRDU0

XLON

108

486.00

10:50:26

00030391243TRDU0

XLON

484

486.00

10:50:26

00030391244TRDU0

XLON

199

486.60

10:58:54

00030391359TRDU0

XLON

133

486.60

10:58:54

00030391360TRDU0

XLON

195

486.60

10:58:54

00030391361TRDU0

XLON

62

484.80

11:00:08

00030391368TRDU0

XLON

19

484.80

11:00:08

00030391369TRDU0

XLON

561

486.20

11:07:48

00030391396TRDU0

XLON

125

485.20

11:09:38

00030391408TRDU0

XLON

180

483.80

11:16:56

00030391459TRDU0

XLON

143

483.80

11:16:56

00030391460TRDU0

XLON

60

483.80

11:16:56

00030391461TRDU0

XLON

24

483.80

11:16:56

00030391462TRDU0

XLON

583

484.80

11:23:58

00030391512TRDU0

XLON

118

483.40

11:24:19

00030391514TRDU0

XLON

917

483.40

11:24:19

00030391515TRDU0

XLON

534

482.60

11:37:11

00030391586TRDU0

XLON

522

482.60

11:37:11

00030391587TRDU0

XLON

158

480.00

11:52:06

00030391673TRDU0

XLON

16

480.00

12:06:46

00030391799TRDU0

XLON

16

480.00

12:06:46

00030391800TRDU0

XLON

586

480.00

12:06:46

00030391802TRDU0

XLON

245

479.80

12:06:46

00030391801TRDU0

XLON

467

479.80

12:06:46

00030391803TRDU0

XLON

447

479.80

12:06:46

00030391804TRDU0

XLON

157

478.80

12:32:16

00030391920TRDU0

XLON

28

478.80

12:32:16

00030391921TRDU0

XLON

281

478.80

12:32:16

00030391922TRDU0

XLON

540

477.80

12:32:17

00030391923TRDU0

XLON

586

479.80

13:02:56

00030392031TRDU0

XLON

1,040

479.80

13:02:56

00030392032TRDU0

XLON

306

480.40

13:06:52

00030392036TRDU0

XLON

158

480.40

13:06:52

00030392037TRDU0

XLON

141

480.40

13:06:52

00030392038TRDU0

XLON

536

481.20

13:14:20

00030392075TRDU0

XLON

545

481.20

13:21:03

00030392108TRDU0

XLON

613

481.20

13:27:34

00030392125TRDU0

XLON

1,193

480.60

13:31:41

00030392170TRDU0

XLON

394

480.60

13:31:41

00030392171TRDU0

XLON

491

478.80

13:48:46

00030392287TRDU0

XLON

116

478.80

13:48:46

00030392288TRDU0

XLON

999

478.40

13:52:59

00030392307TRDU0

XLON

155

478.40

13:52:59

00030392308TRDU0

XLON

625

479.20

14:06:31

00030392367TRDU0

XLON

98

478.40

14:11:31

00030392397TRDU0

XLON

13

479.00

14:18:18

00030392445TRDU0

XLON

187

479.00

14:18:18

00030392446TRDU0

XLON

174

479.00

14:18:18

00030392447TRDU0

XLON

184

479.00

14:18:18

00030392448TRDU0

XLON

559

479.00

14:19:19

00030392453TRDU0

XLON

284

478.40

14:20:59

00030392459TRDU0

XLON

16

478.40

14:20:59

00030392460TRDU0

XLON

562

479.20

14:30:17

00030392491TRDU0

XLON

149

478.80

14:31:40

00030392496TRDU0

XLON

470

478.80

14:31:40

00030392497TRDU0

XLON

156

478.80

14:31:40

00030392498TRDU0

XLON

1,413

480.40

14:34:54

00030392508TRDU0

XLON

111

480.20

14:40:53

00030392559TRDU0

XLON

409

480.20

14:40:53

00030392560TRDU0

XLON

532

480.60

14:45:07

00030392593TRDU0

XLON

546

480.60

14:45:07

00030392594TRDU0

XLON

591

481.20

14:50:22

00030392649TRDU0

XLON

511

480.80

14:50:22

00030392650TRDU0

XLON

110

480.80

14:50:22

00030392651TRDU0

XLON

430

480.60

14:58:00

00030392809TRDU0

XLON

550

480.80

15:03:25

00030392916TRDU0

XLON

566

480.60

15:03:25

00030392917TRDU0

XLON

263

480.40

15:10:26

00030392969TRDU0

XLON

361

480.40

15:10:26

00030392970TRDU0

XLON

119

480.40

15:13:43

00030393031TRDU0

XLON

448

480.40

15:13:43

00030393032TRDU0

XLON

343

480.20

15:13:44

00030393034TRDU0

XLON

220

480.20

15:13:44

00030393035TRDU0

XLON

223

479.60

15:20:19

00030393160TRDU0

XLON

603

480.00

15:22:10

00030393193TRDU0

XLON

52

478.60

15:28:22

00030393245TRDU0

XLON

70

478.60

15:28:22

00030393246TRDU0

XLON

518

479.20

15:35:08

00030393328TRDU0

XLON

1,103

479.20

15:35:19

00030393330TRDU0

XLON

1,138

478.00

15:46:27

00030393437TRDU0

XLON

538

477.80

15:46:27

00030393438TRDU0

XLON

57

478.00

15:58:39

00030393557TRDU0

XLON

261

478.00

15:58:39

00030393558TRDU0

XLON

190

478.00

15:58:39

00030393559TRDU0

XLON

534

478.60

16:02:12

00030393587TRDU0

XLON

185

478.40

16:03:38

00030393602TRDU0

XLON

295

479.20

16:06:51

00030393640TRDU0

XLON

330

479.20

16:06:51

00030393641TRDU0

XLON

1,485

478.40

16:09:17

00030393667TRDU0

XLON

580

478.20

16:09:17

00030393668TRDU0

XLON

552

478.00

16:15:46

00030393740TRDU0

XLON

535

477.20

16:18:54

00030393779TRDU0

XLON

525

477.60

16:24:21

00030393891TRDU0

XLON

534

477.20

16:25:48

00030393910TRDU0

XLON

1,092

477.20

16:25:48

00030393911TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.
 

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.
 

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.
 

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 410836
EQS News ID: 2242848

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

10.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
09.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
09.12.25
 Modo Energy Series B investment, and ICEYE fundraise with partial realisation (EQS Group)
08.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
05.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
04.12.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
04.12.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
04.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)