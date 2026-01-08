Draper Esprit Aktie

08.01.2026 08:00:08

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

08-Jan-2026 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 7 January 2026, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

516.50p

 

Lowest price paid per share:

507.50p

 

Volume weighted average price paid:

512.6190p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 13,627,596 and the total number of voting rights in the Company is 175,418,854.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 07/01/2026

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 512.6190

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1164

511.00

08:04:57

00030436988TRDU0

XLON

6

511.00

08:04:59

00030436989TRDU0

XLON

603

509.00

08:11:08

00030437066TRDU0

XLON

602

509.50

08:19:32

00030437202TRDU0

XLON

1329

511.00

08:36:58

00030438060TRDU0

XLON

518

510.50

08:44:09

00030438099TRDU0

XLON

523

511.00

09:02:32

00030438336TRDU0

XLON

341

511.00

09:02:32

00030438337TRDU0

XLON

207

511.00

09:02:32

00030438338TRDU0

XLON

404

510.00

09:04:02

00030438347TRDU0

XLON

368

508.50

09:18:25

00030439155TRDU0

XLON

232

508.50

09:18:25

00030439156TRDU0

XLON

572

508.00

09:18:25

00030439157TRDU0

XLON

460

508.00

09:28:52

00030439245TRDU0

XLON

537

508.00

09:28:52

00030439246TRDU0

XLON

1113

507.50

09:40:08

00030439477TRDU0

XLON

7

507.50

09:40:08

00030439478TRDU0

XLON

48

507.50

09:40:08

00030439479TRDU0

XLON

621

509.50

10:03:19

00030440216TRDU0

XLON

324

510.00

10:11:24

00030440270TRDU0

XLON

235

510.00

10:11:24

00030440271TRDU0

XLON

578

510.50

10:18:51

00030440364TRDU0

XLON

1122

513.00

10:36:26

00030440465TRDU0

XLON

592

514.00

10:42:02

00030440504TRDU0

XLON

550

514.50

10:58:30

00030440549TRDU0

XLON

518

514.50

10:58:30

00030440550TRDU0

XLON

519

514.50

10:58:30

00030440551TRDU0

XLON

1036

514.50

10:58:30

00030440552TRDU0

XLON

220

514.50

11:28:59

00030440675TRDU0

XLON

531

514.50

11:28:59

00030440676TRDU0

XLON

942

514.50

11:28:59

00030440677TRDU0

XLON

560

513.50

11:36:02

00030440717TRDU0

XLON

1066

513.50

12:11:30

00030441284TRDU0

XLON

546

513.50

12:19:00

00030441330TRDU0

XLON

1036

514.00

12:38:01

00030441398TRDU0

XLON

1264

514.00

12:38:01

00030441399TRDU0

XLON

544

515.00

12:56:09

00030441651TRDU0

XLON

575

515.00

12:56:09

00030441652TRDU0

XLON

59

514.50

12:56:09

00030441653TRDU0

XLON

116

514.00

13:08:39

00030441807TRDU0

XLON

525

514.00

13:08:39

00030441808TRDU0

XLON

403

514.00

13:08:39

00030441809TRDU0

XLON

566

513.50

13:18:39

00030442152TRDU0

XLON

540

513.50

13:18:39

00030442153TRDU0

XLON

581

511.50

13:23:36

00030442187TRDU0

XLON

620

511.50

13:31:13

00030442710TRDU0

XLON

200

511.50

13:38:46

00030442723TRDU0

XLON

332

511.50

13:38:46

00030442724TRDU0

XLON

549

511.50

13:45:30

00030442773TRDU0

XLON

8

511.50

13:59:32

00030442859TRDU0

XLON

17

511.50

14:01:51

00030442873TRDU0

XLON

550

512.00

14:02:09

00030442890TRDU0

XLON

580

512.50

14:05:13

00030443298TRDU0

XLON

463

513.00

14:10:54

00030443386TRDU0

XLON

106

513.00

14:10:54

00030443387TRDU0

XLON

293

513.00

14:16:23

00030443478TRDU0

XLON

301

513.00

14:16:23

00030443479TRDU0

XLON

1,695

512.00

14:23:32

00030443531TRDU0

XLON

521

512.00

14:23:32

00030443532TRDU0

XLON

552

512.00

14:34:25

00030443673TRDU0

XLON

631

512.00

14:34:25

00030443674TRDU0

XLON

132

512.50

14:46:34

00030444776TRDU0

XLON

397

512.50

14:46:34

00030444777TRDU0

XLON

203

512.00

14:49:50

00030445287TRDU0

XLON

297

512.00

14:49:50

00030445288TRDU0

XLON

63

512.00

14:49:50

00030445289TRDU0

XLON

531

512.00

14:57:40

00030445400TRDU0

XLON

537

512.00

14:57:40

00030445401TRDU0

XLON

1,062

512.00

14:57:40

00030445402TRDU0

XLON

519

512.00

14:57:40

00030445403TRDU0

XLON

613

512.00

15:03:17

00030445436TRDU0

XLON

68

512.00

15:08:46

00030445487TRDU0

XLON

582

512.00

15:08:46

00030445488TRDU0

XLON

557

512.00

15:20:54

00030445700TRDU0

XLON

21

512.00

15:24:54

00030445741TRDU0

XLON

512

512.00

15:24:54

00030445742TRDU0

XLON

62

512.00

15:24:54

00030445743TRDU0

XLON

386

513.00

15:38:56

00030446000TRDU0

XLON

58

513.00

15:39:05

00030446005TRDU0

XLON

163

513.00

15:39:05

00030446006TRDU0

XLON

1,056

513.00

15:39:05

00030446007TRDU0

XLON

1,254

513.00

15:39:05

00030446008TRDU0

XLON

565

513.00

15:44:00

00030446025TRDU0

XLON

287

513.00

15:54:40

00030446145TRDU0

XLON

39

513.00

15:54:40

00030446146TRDU0

XLON

243

513.00

15:54:40

00030446147TRDU0

XLON

1,555

513.00

15:55:34

00030446152TRDU0

XLON

390

515.00

16:10:24

00030446368TRDU0

XLON

132

515.00

16:10:24

00030446369TRDU0

XLON

100

515.00

16:10:24

00030446370TRDU0

XLON

137

515.00

16:11:23

00030446385TRDU0

XLON

352

515.00

16:11:34

00030446388TRDU0

XLON

22

515.00

16:12:19

00030446397TRDU0

XLON

170

515.00

16:12:56

00030446407TRDU0

XLON

542

516.00

16:16:25

00030446471TRDU0

XLON

562

516.00

16:18:58

00030446574TRDU0

XLON

447

516.00

16:20:58

00030446609TRDU0

XLON

2,095

516.50

16:21:38

00030446618TRDU0

XLON

668

516.00

16:28:28

00030446799TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 414063
EQS News ID: 2256486

 
End of Announcement EQS News Service

