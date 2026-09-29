Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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29.09.2026 13:06:57
Transcript: Nucor Q2 2026 Earnings Conference Call
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Nachrichten zu Nucor Corp.
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28.09.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.09.26
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18.09.26
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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18.09.26
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14.09.26
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07.09.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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