Transformers and Rectifiers präsentierte Quartalsergebnisse

Transformers and Rectifiers hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 3,04 INR gegenüber 3,17 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Transformers and Rectifiers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,00 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,83 Milliarden INR geschätzt worden war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,07 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 25,09 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 20,15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,90 INR und einen Umsatz von 25,09 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at