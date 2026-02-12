TransUnion Aktie
WKN DE: A14TUX / ISIN: US89400J1079
|
12.02.2026 12:32:22
TransUnion Reports Climb In Q4 Income
(RTTNews) - TransUnion (TRU) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $101.2 million, or $0.52 per share. This compares with $66.2 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, TransUnion reported adjusted earnings of $208.4 million or $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $1.171 billion from $1.036 billion last year.
TransUnion earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $101.2 Mln. vs. $66.2 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.34 last year. -Revenue: $1.171 Bln vs. $1.036 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.08 To $ 1.10 Next quarter revenue guidance: $ 1.195 B To $ 1.205 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TransUnion
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: TransUnion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: TransUnion stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: TransUnion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)