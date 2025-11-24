Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Führungsposten
|
24.11.2025 12:55:40
TRATON-Aktie gewinnt: Vertrag von CFO Jackstein bis 2031
Der Manager hat einen Vertrag bis April 2031 erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem wurde Catharina Modahl Nilsson länger an das Unternehmen gebunden: Ihr Vertrag wurde bis April 2029 verlängert. Nilsson ist im Vorstand des Konzerns für das Produktmanagement zuständig.
Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,77 Prozent höher bei 28,68 Euro.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 06:55 ET (11:55 GMT)
DOW JONES
Bildquelle: TRATON GROUP
Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Shmehr Analysen
