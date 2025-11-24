Volkswagen Aktie

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

Führungsposten 24.11.2025 12:55:40

TRATON-Aktie gewinnt: Vertrag von CFO Jackstein bis 2031

TRATON-Aktie gewinnt: Vertrag von CFO Jackstein bis 2031

Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat den Vertrag von CFO Michael Jackstein um fünf Jahre verlängert.

Der Manager hat einen Vertrag bis April 2031 erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem wurde Catharina Modahl Nilsson länger an das Unternehmen gebunden: Ihr Vertrag wurde bis April 2029 verlängert. Nilsson ist im Vorstand des Konzerns für das Produktmanagement zuständig.

Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,77 Prozent höher bei 28,68 Euro.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 06:55 ET (11:55 GMT)

DOW JONES

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
