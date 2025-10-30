Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
30.10.2025 15:37:00
VW- und Tesla-Rivale BYD verzeichnet Gewinneinbruch
2023 hatte BYD den Wolfsburger Volkswagen-Konzern als E-Auto-Marktführer in China abgelöst. Jetzt meldet der Elektroautohersteller, dass sein Umsatz um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
