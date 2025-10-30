Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
30.10.2025 15:17:00
VW, Porsche Mercedes und BMW: So schlecht steht es um die deutsche Autoindustrie
Ob VW oder Mercedes: Die Geschäftszahlen der deutschen Autoriesen klingen verheerend. Wo die Probleme liegen und wann es besser werden könnte. Der Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
12:00
|Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.10.25
|Investment-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)