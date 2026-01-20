TRATON Aktie

TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9YQ / ISIN: US89415X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 11:42:52

TRATON GROUP 2025 Unit Sales Down 9%

(RTTNews) - TRATON GROUP (8TRA.DE, 8TRA.ST) said, based on preliminary figures, a total of 305,500 vehicles were sold in 2025, down from 334,200 vehicles, last year. Unit sales of all-electric vehicles increased by 86% to 3,230 vehicles from 1,740, last year.

Fourth-quarter unit sales were 81,000 vehicles compared to 88,800 vehicles, down 9% from a year ago. All-electric vehicle sales were 1,160 units compared to 610 units, up 91% from prior year.

The TRATON GROUP will publish its 2025 Annual Report on March 4, 2026.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TRATON SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-1 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu TRATON

mehr Analysen
09:03 TRATON Buy UBS AG
15.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TRATON SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-1 Shs 35,55 -1,25% TRATON SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-1 Shs
TRATON 29,18 -3,31% TRATON

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen