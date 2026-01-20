TRATON Aktie
WKN DE: A3D9YQ / ISIN: US89415X1090
|
20.01.2026 11:42:52
TRATON GROUP 2025 Unit Sales Down 9%
(RTTNews) - TRATON GROUP (8TRA.DE, 8TRA.ST) said, based on preliminary figures, a total of 305,500 vehicles were sold in 2025, down from 334,200 vehicles, last year. Unit sales of all-electric vehicles increased by 86% to 3,230 vehicles from 1,740, last year.
Fourth-quarter unit sales were 81,000 vehicles compared to 88,800 vehicles, down 9% from a year ago. All-electric vehicle sales were 1,160 units compared to 610 units, up 91% from prior year.
The TRATON GROUP will publish its 2025 Annual Report on March 4, 2026.
Nachrichten zu TRATON SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-1 Shs
Analysen zu TRATON
|09:03
|TRATON Buy
|UBS AG
|15.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|TRATON SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-1 Shs
|35,55
|-1,25%
|TRATON
|29,18
|-3,31%