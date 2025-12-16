Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
16.12.2025 06:46:45
"Trend zur Globalisierung": Nasdaq will Aktienhandel auf 23 Stunden ausdehnen
Wer an der Nasdaq Aktien kaufen und verkaufen will, muss sich an die Öffnungszeiten von derzeit 16 Stunden halten. Das ist nicht mehr zeitgemäß, urteilt Nasdaq-Nordamerika-Chef Mack. Der Börsenbetreiber stellt deshalb einen Antrag auf Verlängerung der Betriebszeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|78,45
|-1,44%