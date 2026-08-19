Cherry Street Capital Aktie

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WKN DE: A2QSNL / ISIN: CA89602T1012

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19.08.2026 13:32:36

Tribe Property Technologies Appoints Jerome Samuels As COO, Stock Up

(RTTNews) - Wednesday, Tribe Property Technologies Inc. (7HZ.F) announced the appointment of Jerome Samuels as the company's Chief Operating Officer.

Upon taking charge as COO, Samuels will oversee the company's operational strategy and execution, including platform integration and the AI-enabled operating model initiative, One Tribe OS.

He will also focus on strengthening operational consistency and scalability across the organization.

Samuels has over 15 years of senior leadership experience across operations, customer experience, and organizational transformation.

The company's shares were trading at 0.1360 euros, up 9.68 percent on the Frankfurt Exchange.

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