TriMas Aktie
WKN DE: A0MSDG / ISIN: US8962152091
|
14.11.2025 14:57:01
TriMas Increases Share Repurchase Authorization To $150 Mln
(RTTNews) - TriMas Corp. (TRS), Friday announced its decision to increase the company's stock share repurchase authorization to a total of up to $150 million, adding to the $65.4 million remaining under the previous authorization.
The company expects that the recent move reflects its long-term commitment to returning capital to shareholders and the Board's confidence in TriMas' future.
In the pre-market hours, TRS is moving up 1.54 percent, to $31.56 on the Nasdaq.
Analysen zu TriMas Corp

Aktien in diesem Artikel
|TriMas Corp
|31,24
|0,51%
