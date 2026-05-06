Trinity Capital Inc. Q1 Sales Increase

(RTTNews) - Trinity Capital Inc. (TRIN) released a profit for first quarter of $29.83 million

The company's earnings came in at $29.83 million, or $0.36 per share. This compares with $27.08 million, or $0.43 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 37.9% to $90.13 million from $65.38 million last year.

Trinity Capital Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $29.83 Mln. vs. $27.08 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.43 last year. -Revenue: $90.13 Mln vs. $65.38 Mln last year.