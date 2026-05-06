Trinity Capital Aktie
WKN DE: A2QNNR / ISIN: US8964423086
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06.05.2026 14:11:32
Trinity Capital Inc. Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Trinity Capital Inc. (TRIN) released a profit for first quarter of $29.83 million
The company's earnings came in at $29.83 million, or $0.36 per share. This compares with $27.08 million, or $0.43 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 37.9% to $90.13 million from $65.38 million last year.
Trinity Capital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.83 Mln. vs. $27.08 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.43 last year. -Revenue: $90.13 Mln vs. $65.38 Mln last year.
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