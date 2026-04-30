Trinity Industries Aktie
WKN: 856427 / ISIN: US8965221091
|
30.04.2026 13:07:01
Trinity Industries Reports Increase In Q1 Profit
(RTTNews) - Trinity Industries (TRN) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $24.2 million, or $0.30 per share. This compares with $22.1 million, or $0.26 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 16.0% to $492.0 million from $585.4 million last year.
Trinity Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $24.2 Mln. vs. $22.1 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.26 last year. -Revenue: $492.0 Mln vs. $585.4 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.20 To $ 2.40
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trinity Industries Inc.
|
29.04.26
|Ausblick: Trinity Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Trinity Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Trinity Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Trinity Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Trinity Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trinity Industries Inc.
|27,60
|5,34%