19.11.2025 06:31:28
Trip Com Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trip Com Group lud am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 4,00 USD. Im letzten Jahr hatte Trip Com Group einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Trip Com Group 2,56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
