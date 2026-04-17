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17.04.2026 20:28:38
Trump rechnet mit Iran-Deal in 'ein oder zwei Tagen'
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump rechnet in den nächsten Tagen mit einem Abkommen mit dem Iran. "Ich denke, wir werden in den nächsten ein oder zwei Tagen eine Einigung erzielen", zitierte ihn das Nachrichtenportal "Axios" nach einem Telefongespräch. Vertreter Washingtons und Teherans träfen sich "wahrscheinlich" am Wochenende.
Aus dem Weißen Haus verlautete, dass die Planungen für eine weitere Gesprächsrunde noch liefen. Ein konkreter Termin sei bislang nicht angesetzt, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.
Eine erste Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran war am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne konkrete Ergebnisse geendet. Pakistan bereitet sich bereits auf weitere Verhandlungen vor. Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen und es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt./fsp/DP/he
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