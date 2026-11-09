Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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09.11.2026 15:51:22
Trump says Iran strikes unlikely if peace talks keep moving
After weeks of rumors that the US and Israel were preparing new strikes on Iran, President Donald Trump said it was "highly unlikely" that he would order a new escalation as the Iranians "want to make a deal so badly."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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