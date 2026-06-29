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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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30.06.2026 00:07:00
Trump’s Iran strikes fit a surprising 2026 pattern: Here’s what the data shows.
Call it the ‘Axios put’: On average, stocks have been up more on Mondays in the second quarter than in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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