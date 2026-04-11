Tschechiens Regierungschef Babis ruft zur Wahl Orbans auf

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban im Endspurt vor der Parlamentswahl unterstützt. "In turbulenten Zeiten ist es wichtiger denn je, Stabilität und eine bewährte Führung zu wählen", schrieb der rechtspopulistische Milliardär bei der Onlineplattform X. Orban habe nicht nur immer die ungarischen Bürger und Nationalinteressen verteidigt. Er habe auch immer für ein Europa gekämpft, das auf Frieden, souveränen Nationen, souveränen Mitgliedstaaten und einer starken Wettbewerbsfähigkeit beruhe.

Gemeinsame EU-Fraktion

Der 71 Jahre alte Babis gilt als enger Verbündeter Orbans. Beide gehören mit ihren Parteien im EU-Parlament der Rechtsaußen-Fraktion Patrioten für Europa (PfE) an. Der ursprünglich aus der Slowakei stammende Babis regiert seit Mitte Dezember in einer Koalition mit zwei Kleinparteien am rechten Rand des politischen Spektrums.

Bei der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag droht Orban Umfragen zufolge eine Niederlage. Die meisten Umfragen sehen die Tisza-Partei seines Herausforderers Peter Magyar deutlich vor Orbans Fidesz-Partei. In der EU steht der rechtspopulistische ungarische Regierungschef wegen des Abbaus von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Kritik. Auffallend ist auch seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin , dessen Narrative er in den von ihm kontrollierten Medien verbreiten lässt./hei/DP/he