Tsesnabank JSC Pref legte Quartalsergebnis vor

Tsesnabank JSC Pref hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 93,95 KZT präsentiert. Im Vorjahr hatten 371,63 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tsesnabank JSC Pref im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 171,07 Milliarden KZT. Im Vorjahresviertel waren 170,38 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at