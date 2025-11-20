|
20.11.2025 06:31:29
Tsesnabank JSC Pref legte Quartalsergebnis vor
Tsesnabank JSC Pref hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 93,95 KZT präsentiert. Im Vorjahr hatten 371,63 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tsesnabank JSC Pref im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 171,07 Milliarden KZT. Im Vorjahresviertel waren 170,38 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.