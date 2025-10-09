NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Bau von Rechenzentren
|
09.10.2025 21:27:40
TSMC-Aktie trotzdem schwächer: KI-Boom ist Umsatztreiber
Allein im September schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das dritte Quartal ergibt sich damit ein Erlösplus von rund 30 Prozent auf 990 Milliarden Taiwan-Dollar (27,9 Mrd Euro). Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten.
Chipentwickler wie NVIDIA und AMD (Advanced Micro Devices), die ihre Chips auch von (Taiwan Semiconductor Manufacturing) herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen viele Tech-Unternehmen weiterhin weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen.
Für die TSMC-Aktie ging es im taiwanesischen Handel letztlich um 1,77 Prozent aufwärts auf 1,440 Taiwan-Dollar. Die ADR-Papiere verlieren dagegen im NYSE-Handel zeitweise 1,63 Prozent auf 299,57 US-Dollar.
HSINCHU (dpa-AFX)
