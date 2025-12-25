Members Aktie
WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
|
25.12.2025 16:31:20
Turkey detains more than 100 suspected IS members over alleged attack plot
Turkish special police detained more than 100 suspected members of the "Islamic State" terrorist group that they said were planning on carrying out attacks during Christmas and New Year celebrations in the country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!