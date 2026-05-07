Turning Point Brands Aktie
WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
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07.05.2026 13:40:08
Turning Point Brands. Inc Bottom Line Drops In Q1
(RTTNews) - Turning Point Brands. Inc (TPB) announced a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $11.67 million, or $0.60 per share. This compares with $14.40 million, or $0.79 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.8% to $124.28 million from $106.44 million last year.
Turning Point Brands. Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.67 Mln. vs. $14.40 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.79 last year. -Revenue: $124.28 Mln vs. $106.44 Mln last year.
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