Turning Point Brands. Inc Bottom Line Drops In Q1

(RTTNews) - Turning Point Brands. Inc (TPB) announced a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $11.67 million, or $0.60 per share. This compares with $14.40 million, or $0.79 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 16.8% to $124.28 million from $106.44 million last year.

Turning Point Brands. Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.67 Mln. vs. $14.40 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.79 last year. -Revenue: $124.28 Mln vs. $106.44 Mln last year.