Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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18.08.2026 12:45:00

Two Quantum Computing Stocks Are Starting to Pull Ahead of the Pack

With second-quarter earnings now in the books for quantum computing stocks, it appears that two are starting to pull away from the pack: IonQ (NYSE: IONQ) and Quantinuum (NASDAQ: QNT). This perhaps should not be surprising, as these are the two companies using a trapped-ion approach, which has thus far proven to be the most accurate. IonQ has reached 99.99% two-qubit gate fidelity, while Quantinuum has achieved 99.92%, putting them both far ahead of the pack in this metric. This edge in accuracy is also starting to show up in their earnings results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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