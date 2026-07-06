Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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06.07.2026 10:51:00
Uber bremst Uber-Eats-Expansion in Europa
Uber legt seine Europa-Offensive bei Uber Eats auf Eis. Dahinter dürften auch Ubers Übernahmepläne für den deutschen Lieferkonzern Delivery Hero stehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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