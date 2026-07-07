Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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07.07.2026 02:01:59
Uber CEO Dara Khosrowshahi steps down from Grab’s board
Uber’s economic interest in Grab is unchanged by this transitionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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