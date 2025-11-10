Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 19:13:05

Uber Eats Adds Shake Shack Delivery In Toronto

(RTTNews) - Uber Technologies Inc. (UBER), Monday announced that Shake Shack Canada is now available for delivery across Toronto through the Uber Eats app, with the new Vaughan Mills location joining soon.

In addition to giving Toronto diners convenient access to Shake Shack's entire menu, which includes ShackBurgers, Crinkle Cut Fries, and hand-spun shakes, the move broadens Uber Eats' selection of upscale restaurants.

According to Lola Kassim, general manager of Uber Eats Canada, the partnership gives local customers access to more premium options.

UBER is currently trading at $92.32, up $0.33 or 0.35 percent on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten