Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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05.08.2026 12:59:48
Uber Technologies, Inc. Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) announced earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.355 billion, or $0.63 per share. This compares with $2.394 billion, or $1.17 per share, last year.
Excluding items, Uber Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $1.266 billion or $0.60 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.9% to $12.651 billion from $14.191 billion last year.
Uber Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.355 Bln. vs. $2.394 Bln. last year. -EPS: $0.63 vs. $1.17 last year. -Revenue: $12.651 Bln vs. $14.191 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.84 To $ 0.88
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